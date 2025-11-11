Gol registra lucro líquido de R$ 248 Mi no 3TRI25, revertendo prejuízo de R$ 1,42 bi do 3TRI24

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, na sigla em inglês) ficou em R$ 1,63 bilhão, valorização de 232% ante o apurado um ano antes, de R$ 491 milhões. Já o Ebtida recorrente chegou a R$ 1,64 bilhão, montante que representa uma ampliação anual de 45,9%.

A Gol terminou o terceiro trimestre de 2025 com lucro líquido de R$ 248 milhões, revertendo o prejuízo líquido de R$ 1,42 bilhão reportado em igual etapa de 2024.

A receita líquida da empresa cresceu 11,6% anualmente, ficando em R$ 5,54 bilhões de julho a setembro. No trimestre, a Gol ampliou sua capacidade total (ASK) em 8,9% ante um ano, com crescimento de 34,5% na oferta internacional e 4,9% no mercado doméstico.

A taxa de ocupação (load factor) ficou em 84,1% também no terceiro trimestre, aumento de 0,9 ponto porcentual frente ao observado um ano antes. A receita por assento-quilômetro disponível (Rask) aumentou em 2,5% também observando o intervalo de julho a setembro, quando comparado a etapa equivalente do ano anterior.

A dívida da companhia chegou a R$ 19,7 bilhões, montante 21,6% inferior ao registrado em um ano antes. Já a alavancagem, medida pela relação dívida líquida ajustada sobre o Ebitda dos últimos 12 meses, ficou em 3,2 vezes. No segundo trimestre, era de 3,7 vezes.