Gasto com Saúde sobe 0,41% em outubro ante alta de 0,17% em setembro no IPCA

O grupo Saúde e Cuidados Pessoais saiu de um avanço de 0,17% em setembro para uma alta de 0,41% em outubro, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O grupo contribuiu com 0,06 ponto porcentual para a taxa de 0,09% do IPCA do último mês.