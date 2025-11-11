Firjan: novo contrato da BR-101 retoma investimentos para melhorar logística do RJ

A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) disse nesta terça-feira, 10, em nota, que o novo contrato para a BR-101, trecho que foi à leilão nesta terça-feira na B3, retomará investimentos para melhoria da logística do Leste e do Norte fluminense. Estão previstos investimentos de R$ 10,18 bilhões e 22 anos de concessão. Única proponente no leilão, a Arteris manteve a operação da BR-101/RJ, conhecida como Autopista Fluminense, após não enfrentar concorrência no leilão de otimização. A empresa ofertou um desconto de 0% sobre a tarifa básica de pedágio estipulada em edital.

Para o presidente da Firjan, Luiz Césio Caetano, é fundamental para a eficiência logística, segurança viária e competitividade para a atividade produtiva do Estado. "A importância da rodovia vai muito além do setor de óleo e gás. A BR-101 é fundamental para a competitividade de toda a indústria fluminense, garantindo o transporte de matérias-primas, produtos acabados e insumos essenciais para segmentos como siderurgia, cimento, alimentos, construção civil e logística portuária. A rodovia também integra polos produtivos como o de Macaé e o Porto do Açu, ao restante do país, fortalecendo o escoamento da produção e o abastecimento regional", destacou Caetano. Segundo a Firjan, a BR-101 é importante via logística e de acesso terrestre para a região da bacia de Campos, consolidada como o segundo maior polo produtor de petróleo do País, com tendência de crescimento segundo a atual gestão da Petrobras. De acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), em 2024, a região foi responsável por 20,3% da produção nacional de petróleo. Os municípios do Norte Fluminense têm se beneficiado enormemente dos royalties do petróleo, afirmou a entidade. Em 2024, por exemplo, mais de R$ 2,8 bilhões foram distribuídos à região. "Esses recursos vêm transformando a realidade local, viabilizando investimentos em áreas fundamentais como saúde, educação, infraestrutura e segurança pública", destacou Caetano.