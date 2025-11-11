FGV: IPC-S acelera em seis das sete capitais pesquisadas na 1ª quadri de novembro

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) acelerou em seis das sete capitais pesquisadas na primeira quadrissemana de novembro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). O índice como um todo acelerou o ritmo de alta, de 0,14% para 0,23%, na passagem da quarta quadrissemana de outubro para a primeira de novembro.

A aceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em Salvador (0,05% para 0,19%). Em seguida, aparecem Brasília (0,25% para 0,37%), Porto Alegre (0,07% para 0,16%), São Paulo (0,20% para 0,29%), Rio de Janeiro (0,03% para 0,11%) e Belo Horizonte (-0,28% para -0,14%).