FGV: IGP-M sobe 0,48% na 1ª prévia de novembro, após queda de 0,37% em outubro

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) registrou alta de 0,48% na primeira prévia de novembro, após uma queda de 0,37% registrada em igual leitura de outubro. Os números foram divulgados pela Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira, 11.

Houve alta de 0,60% no Índice de Preços ao produtor Amplo (IPA-M), revertendo o sinal em relação ao recuo de 0,61% na primeira prévia de outubro. Também houve avanço no Índice Nacional de Custos da Construção (0,16% para 0,27%).

Por outro lado, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) passou de alta de 0,22% na primeira prévia de outubro para 0,17% agora.

