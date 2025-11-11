Fechamento do Mercado Financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +1,6%
Pontos: 157.748,60
Máxima de +2,07% : 158.467 pontos
Mínima estável: 155.252 pontos
Volume: R$ 35,31 bilhões
Variação em 2025: 31,15%
Variação no mês: 5,49%
Dow Jones: +1,18%
Pontos: 47.927,96
Nasdaq: -0,25%
Pontos: 23.468,30
Ibovespa Futuro: +1,4%
Pontos: 160.005
Máxima (pontos): 160.600
Mínima (pontos): 157.760
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 41,22
Variação: +1,93%
Petrobras PN
Preço: R$ 33,20
Variação: +2,6%
Bradesco PN
Preço: R$ 19,49
Variação: +2,15%
Ambev ON
Preço: R$ 13,59
Variação: +3,11%
Petrobras ON
Preço: R$ 35,41
Variação: +2,4%
Vale PNA
Preço: R$ 65,04
Variação: -0,26%
BRF SA ON
Preço: R$ 17,95
(22/9/2025)
Vale ON
Preço: R$ 65,04
Variação: -0,26%
Itausa PN
Preço: R$ 12,15
Variação: +2,71%
Global 40
Cotação: 707,274 centavos de dólar
Variação: +0,24%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,2727
Venda: R$ 5,2732
Variação: -0,64%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,47
Venda: R$ 5,57
Variação: +0,09%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,2723
Venda: R$ 5,2729
Variação: -0,85%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,4700
Venda: R$ 5,5530
Variação: +0,02%
- Dólar Futuro (janeiro)
Cotação: R$ 5,2955
Variação: -0,33%
- Euro
Compra: US$ 1,1583 (às 18h34)
Venda: US$ 1,1584 (às 18h34)
Variação: +0%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,1080
Venda: R$ 6,1090
Variação: -0,44%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,3200
Venda: R$ 6,4110
Variação: +0,03%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,89% ao ano.
- Capital de giro, % ao ano.
- Hot money, % ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: 4.116,3 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
- Ouro
Cotação: 4.116,3 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: -0,18%