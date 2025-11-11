EUA: Suprema Corte estende ordem de bloqueio para pagamentos completos de assistência alimentar

A Suprema Corte dos EUA estendeu nesta terça-feira, 11, uma ordem bloqueando pagamentos completos do Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP, pela sigla em inglês), em meio a sinais de que a paralisação do governo pode terminar em breve e os pagamentos de auxílio alimentar podem ser retomados.

A ordem mantém em vigor, pelo menos por mais alguns dias, uma situação caótica. Pessoas que dependem do SNAP para alimentar suas famílias em alguns estados receberam suas alocações mensais completas, enquanto outras não receberam nada.