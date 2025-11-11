Emirados Árabes Unidos e Líbano abrem mercados para codornas e feijão preto do Brasil

O Brasil poderá exportar codornas para os Emirados Árabes Unidos e feijão preto para o Líbano, informaram o Ministério da Agricultura e o Ministério das Relações Exteriores em nota conjunta. As aberturas de mercado foram formalizadas após a conclusão das negociações sanitárias e fitossanitárias entre os países.

O aval para exportação de codornas aos Emirados Árabes Unidos (EAU) é válido para o comércio das aves destinadas à alimentação animal.