Elliott confirma 'investimento significativo' na Toyota Industries

O investidor ativista disse que tem compartilhado suas opiniões sobre a oferta pública - feita pela Toyota Fudosan - com a administração da Toyota Industries, bem como com seu conselho e outros constituintes.

O fundo ativista Elliott Investment Management confirmou um "investimento significativo" na Toyota Industries, segundo um comunicado divulgado nesta terça-feira, 11, que também afirmou que uma proposta de privatização recebida pela empresa japonesa subestima seu valor.

A Toyota Fudosan, um braço imobiliário do grupo Toyota, disse em junho que criaria uma entidade com o objetivo de adquirir ações da fabricante de empilhadeiras Toyota Industries por 16.300 ienes, equivalente a cerca de US$ 114,22 cada na época.

A empresa norte-americana afirmou em um comunicado à imprensa que acredita que a oferta "subestima muito significativamente" a Toyota Industries e que o processo careceu de transparência.

De acordo com o relatório financeiro semestral da Toyota Industries, a Elliott International LP tinha uma participação de 3,26% na empresa no final de setembro. Fonte: Dow Jones Newswires.

