Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Elliott confirma 'investimento significativo' na Toyota Industries

Elliott confirma 'investimento significativo' na Toyota Industries

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O fundo ativista Elliott Investment Management confirmou um "investimento significativo" na Toyota Industries, segundo um comunicado divulgado nesta terça-feira, 11, que também afirmou que uma proposta de privatização recebida pela empresa japonesa subestima seu valor.

O investidor ativista disse que tem compartilhado suas opiniões sobre a oferta pública - feita pela Toyota Fudosan - com a administração da Toyota Industries, bem como com seu conselho e outros constituintes.

A Toyota Fudosan, um braço imobiliário do grupo Toyota, disse em junho que criaria uma entidade com o objetivo de adquirir ações da fabricante de empilhadeiras Toyota Industries por 16.300 ienes, equivalente a cerca de US$ 114,22 cada na época.

A empresa norte-americana afirmou em um comunicado à imprensa que acredita que a oferta "subestima muito significativamente" a Toyota Industries e que o processo careceu de transparência.

De acordo com o relatório financeiro semestral da Toyota Industries, a Elliott International LP tinha uma participação de 3,26% na empresa no final de setembro. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar