EcoRodovias: Lucro líquido sobe 48,3% no 3tri25 ante 3tri24, para R$ 289,8 mi

EcoRodovias: Lucro líquido sobe 48,3% no 3tri25 ante 3tri24, para R$ 289,8 mi

A EcoRodovias registrou lucro líquido de R$ 289,8 milhões no terceiro trimestre de 2025, alta de 48,3% ante igual intervalo de 2024.

O Ebitda ajustado somou R$ 1,486 bilhão, alta anual de 22,5%. A margem Ebitda ajustada ficou em 79,7%, 2,6 pontos porcentuais maior do que no mesmo período do ano passado.

Já a receita líquida ajustada da EcoRodovias atingiu R$ 1,865 bilhão, um crescimento de 18,5% em relação ao terceiro trimestre de 2024.

O capex, por sua vez, cresceu 14,9% ano contra ano, para R$ 1,284 bilhão. O caixa disponível, por outro lado, subiu 6,2%, ficando em R$ 4,127 bilhões.

Já a dívida líquida registrou um crescimento de 31,1% na mesma base comparativa, somando R$ 20,4 bilhões. A alavancagem, medida por dívida líquida sobre Ebitda ajustado dos últimos 12 meses, ficou em 3,8 vezes.

