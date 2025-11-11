CVC Corp tem lucro líquido ajustado de R$ 62,5 milhões no 3tri25, alta de 35,6% ante 3tri24

O Ebitda ajustado somou R$ 130,5 milhões entre julho e setembro deste ano, aumento de 4,7% ante igual intervalo de 2024. A margem Ebitda ajustada ficou em 34,6%, 0,4 pontos porcentuais (p.p.) acima do ano anterior.

A CVC Corp registrou lucro líquido ajustado de R$ 62,5 milhões no terceiro trimestre de 2025, alta de 35,6% em relação ao mesmo período do ano passado, quando apresentou lucro de R$ 46,1 milhões.

Já a receita líquida consolidada atingiu R$ 376,8 milhões, crescimento anual de 3,6%.

No consolidado, as reservas confirmadas da CVC Corp atingiram R$ 4,252, bilhões no terceiro trimestre, alta de 15,4% ante um ano, enquanto as reservas consumidas ficaram em R$ 4,398 bilhões, 13,8% a mais.

O resultado financeiro da CVC Corp ficou negativo em R$ 62,1 milhões, uma piora em R$ 19,4 milhões, ou 45,3%, na comparação anual.

No encerramento de setembro, a dívida líquida era de R$ 198,6 milhões, melhora de R$ 197,6 milhões ante o registrado no segundo trimestre, e de R$ 235 milhões em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Já a alavancagem caiu de 0,9 vez para 0,5 vez na comparação trimestral.