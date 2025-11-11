China vira fator de estabilidade na Ásia após tarifas de Trump

Enquanto os Estados Unidos continuam estagnados no shutdown, os países que compõem a Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), aliados históricos dos norte-americanos e que hoje representam cerca de 15% do comércio mundial, buscam na China a estabilidade política para suas relações comerciais. Ao término da 47° cúpula da ASEAN no dia 28 de outubro, um acordo de livre comércio pré-existente entre o bloco e Pequim, o CAFTA, foi atualizado para expandir o comércio, avaliado em quase um trilhão de dólares em 2024, entre os países duramente afetados pelo tarifaço norte-americano. Em um comunicado conjunto, os países da ASEAN, China, Nova Zelândia, Austrália, Japão e Coréia do Sul afirmam que "estamos conscientes na importância de fortalecer a resiliência econômica da região em meio ao cenário regional e global de incertezas no comércio".

Especialistas consultados pelo Estadão, contudo, não veem o distanciamento econômico dos países da ASEAN como uma convergência política do bloco para a esfera de influência chinesa. Do contrário: a aproximação do bloco com Pequim se deve pela instabilidade que os Estados Unidos conferiram ao comércio internacional devido ao tarifaço e às incertezas internas daquele país. "Basta ter uma eleição de um ou outro partido que a política interna e externa muda completamente", diz Yi Shin Tang, professor do Instituto de Relações Internacionais da USP. "Hoje, no Sudeste Asiático, existe uma percepção de que o fator de incerteza não é a China, mas a política específica que os Estados Unidos têm perante o mundo", afirmou. A chegada de Donald Trump ao governo norte-americano foi necessária para entender melhor essa nova postura dos países do Sudeste Asiático. Segundo Tang, há a percepção que a política interna dos Estados Unidos é muito instável. "O pêndulo é dentro dos Estados Unidos", diz. Desde abril de 2025, o governo Trump impôs tarifas comerciais contra todos os países. A alíquota máxima atualmente chega a 50%. Nos países do Sudeste Asiático, o país mais afetado foi Laos, com 47%, seguido de Vietnã, 20%.

Em um relatório publicado em setembro, o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (UNDP) concluiu que os países da Ásia e do Pacífico navegam para uma mudança rápida, algo que é resultado da crescente incerteza no cenário internacional ocasionada pelo aumento das tensões comerciais. Essa mudança se daria principalmente pela diversificação dos mercados à medida que as disrupções aumentam. Segundo o relatório, antes mesmo da guerra tarifária de Trump ter-se iniciado em 2025, os países sul-asiáticos já começaram a diminuir a dependência do mercado americano. No Camboja, por exemplo, o comércio com os americanos diminuiu de 54% nos anos 2000 para 30% em 2020. Outros países, como o Sri Lanka, seguiram o mesmo caminho: em 24 anos as cifras caíram pela metade, de 40% no início do século para 24% em 2024. Individualmente, o distanciamento com os americanos não faria muita diferença, mas como bloco a história é outra. Segundo o Observatório de Complexidade Econômica (OEC), dos 22,6 trilhões de dólares movimentados no comércio internacional em 2023, a ASEAN foi responsável por 3,6 trilhões, cerca de 15% do total de importações e exportações no mundo.

Segurança Apesar de buscarem estabilidade econômica, os países do Sudeste Asiático ainda precisam garantir sua segurança no sistema internacional. A ASEAN foi criada em 1967 justamente com esse propósito. De início, o bloco, composto por Indonésia, Malásia, Filipinas, Singapura, Tailândia e mais seis países, tinha como objetivo se resguardar do avanço socialista, o que os trazia para a zona de influência americana, mas à medida que a China foi-se estabilizando e abrindo o mercado, o bloco buscou se ajustar e hoje se tornou um fórum de integração econômica, além da questão de segurança. "De modo geral, pode-se afirmar que a China exerce predominância na esfera econômica da ASEAN, consolidando-se como principal parceira comercial e fornecedora de investimentos", diz Alexandre Coelho, Co-Chair do Comitê de Pesquisas Asiáticas e do Pacífico da International Political Science Association (IPSA). "Por outro lado, os Estados Unidos mantêm maior influência na dimensão militar e de segurança, sustentada por acordos de cooperação, presença de bases, exercícios conjuntos e fornecimento de equipamentos", explica.