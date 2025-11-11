Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

China sinaliza disposição para manter cadeia de suprimentos global estável em conjunto com EUA

Um porta-voz do Ministério do Comércio da China afirmou que Pequim está disposta a trabalhar com os EUA para promover a cooperação mutuamente benéfica entre as empresas dos dois países e garantir a segurança e a estabilidade das cadeias industriais e de suprimentos globais, segundo documento divulgado nesta terça-feira, 11.

O comentário acontece após os chineses tomarem conhecimento da suspensão de Washington da "regra de penetração" de controle de exportações de 10 de novembro de 2025 a 9 de novembro de 2026.

De acordo com o representante chinês, a ação deve defender os princípios do respeito mútuo e da consulta igualitária, para fortalecer o diálogo e as trocas, administrar adequadamente as diferenças e criar conjuntamente condições favoráveis para a promoção da cooperação entre ambas as partes.

Em coletiva de imprensa, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Lin Jian, disse que o plano da presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, de adiar as tarifas contra produtos da China é atribuída "com grande importância ao desenvolvimento das relações sino-mexicanas".

"Diante do atual contexto de imposição de tarifas excessivas por certos países, a China e o México devem fortalecer a comunicação e a coordenação para defender conjuntamente o livre comércio e o multilateralismo, e promover conjuntamente a recuperação econômica global e o desenvolvimento do comércio internacional", acrescentou.

Em relação à possível eliminação da Huawei Technologies e da ZTE das redes de telecomunicações da União Europeia (UE), Lin defendeu que as empresas chinesas sempre conduziram seus negócios na Europa em conformidade com a lei. "Limitar ou proibir o acesso dessas empresas ao mercado por meios administrativos, sem qualquer fundamento legal ou base factual, viola gravemente os princípios de mercado e as regras da concorrência leal", disse.

