CEO da AMD aumenta perspectiva de receita para os próximos anos, com boom de IA

CEO da AMD aumenta perspectiva de receita para os próximos anos, com boom de IA

A CEO da Advanced Micro Devices (AMD), Lisa Su, está mais otimista sobre a oportunidade de mercado a longo prazo para semicondutores. Nesta terça-feira, a executiva apresentou uma nova perspectiva de receita, acima das expectativas de Wall Street. Su disse que a empresa agora espera crescer sua receita em mais de 35% ao ano nos próximos três a cinco anos, começando com uma base de US$ 34 bilhões para 2025.

O consenso atual para a receita da AMD este ano é de US$ 33,8 bilhões, com crescimento esperado de receita de 30% para 2026, 34% para 2027 e 23% para 2028.

Su também pontuou que a receita de inteligência artificial (IA) do data center da empresa deve crescer mais de 80% ao ano nos próximos três a cinco anos.

Às 17h08 (de Brasília), as ações da AMD cediam 1,54% em Nova York. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

