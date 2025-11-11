BTG Pactual tem lucro líquido ajustado de R$ 4,5 bi no 3º tri; alta é de 42% em 1 ano

O BTG Pactual encerrou o terceiro trimestre de 2025 com lucro e receitas recordes, conforme release de resultado divulgado nesta terça-feira, 11. O lucro líquido ajustado foi de R$ 4,539 bilhões no período, representando um crescimento de 42% frente ao mesmo intervalo de 2024. Em comparação ao segundo trimestre, que somou R$ 4,182 bilhões, o lucro líquido ajustado ficou 35,6% maior. Sem ajuste, o lucro líquido fechou o terceiro trimestre em R$ 4,337 bilhões, também recorde. As receitas totais subiram para R$ 8,818 bilhões no terceiro trimestre, alta de 37% frente ao mesmo intervalo de 2024 e de 6% em relação ao segundo trimestre.

O retorno ajustado sobre o patrimônio líquido (ROAE) subiu para 28,1%, de 27,1% no segundo trimestre e de 23,5% de igual período de 2024. O patrimônio líquido do banco totalizou R$ 65,6 bilhões entre julho e setembro, acima dos R$ 59,27 bilhões de igual período do ano passado e de R$ 63,70 bilhões no segundo trimestre. O índice de basileia caiu para 15,5% no terceiro trimestre, de 16,2% no fechamento do segundo trimestre e de 16,4% no terceiro trimestre do ano passado. Os ativos totais sob gestão e administração alcançaram R$ 2,287 trilhões no terceiro trimestre, alta anual de 37%. No segundo trimestre, somavam R$ 2,146 trilhões.