BTG Pactual tem lucro líquido ajustado de R$ 4,5 bi no 3º tri; alta é de 42% em 1 ano
O BTG Pactual encerrou o terceiro trimestre de 2025 com lucro e receitas recordes, conforme release de resultado divulgado nesta terça-feira, 11. O lucro líquido ajustado foi de R$ 4,539 bilhões no período, representando um crescimento de 42% frente ao mesmo intervalo de 2024. Em comparação ao segundo trimestre, que somou R$ 4,182 bilhões, o lucro líquido ajustado ficou 35,6% maior. Sem ajuste, o lucro líquido fechou o terceiro trimestre em R$ 4,337 bilhões, também recorde.
As receitas totais subiram para R$ 8,818 bilhões no terceiro trimestre, alta de 37% frente ao mesmo intervalo de 2024 e de 6% em relação ao segundo trimestre.
O retorno ajustado sobre o patrimônio líquido (ROAE) subiu para 28,1%, de 27,1% no segundo trimestre e de 23,5% de igual período de 2024.
O patrimônio líquido do banco totalizou R$ 65,6 bilhões entre julho e setembro, acima dos R$ 59,27 bilhões de igual período do ano passado e de R$ 63,70 bilhões no segundo trimestre.
O índice de basileia caiu para 15,5% no terceiro trimestre, de 16,2% no fechamento do segundo trimestre e de 16,4% no terceiro trimestre do ano passado.
Os ativos totais sob gestão e administração alcançaram R$ 2,287 trilhões no terceiro trimestre, alta anual de 37%. No segundo trimestre, somavam R$ 2,146 trilhões.
A entrada líquida de recursos (net new money) subiu para R$ 83 bilhões, alta de 40,6% em relação aos R$ 59 bilhões no segundo trimestre.
"O lucro recorde e o ROAE de 28,1% refletem os investimentos estratégicos que realizamos ao longo da última década, que ampliaram nossa presença em novos segmentos e produtos, consolidando o BTG Pactual como um banco completo. O desempenho consistente em todas as linhas de negócio resulta do nosso compromisso com a excelência na experiência dos clientes e com a disciplina na gestão de custos, riscos e execução da estratégia. Seguimos investindo em inovação e em novos produtos e serviços para sustentar um crescimento saudável e de longo prazo", afirma o CEO Roberto Sallouti.