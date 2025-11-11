Bolsas de NY fecham sem sinal único após dados de emprego e potencial fim do shutdown

As bolsas de Nova York encerraram a sessão desta terça-feira, 11, com sinais divergentes, enquanto o mercado assimila dados de emprego e acompanha desdobramentos que podem colocar um fim na paralisação do governo dos Estados Unidos. O Dow Jones teve alta de 1,18%, aos 47.927,96 pontos. Já o S&P 500 encerrou em alta de 0,21%, aos 6.846,61 pontos, enquanto o Nasdaq caiu 0,25%, aos 23.468,30 pontos.

Iniciando o dia sem ímpeto, os índices foram pressionados pela publicação de dados fracos de emprego do setor privado. As ações de tecnologia eram uma dos maiores perdedores, com o mercado ainda avaliando os riscos de sobrevalorização dos papéis associados à inteligência artificial. O desempenho dos índices foi melhorando, contudo, conforme as expectativas aumentavam pelo fim do shutdown. Agora, o mercado aguarda uma reunião do Comitê de Regras da Câmara dos Representantes dos EUA que, segundo a imprensa norte-americana, deve avançar o projeto de financiamento do governo do país. Dentre as ações de destaque, a Nvidia perdeu 2,96% após o conglomerado japonês SoftBank anunciar a venda de toda a participação na fabricante americana de chips. Já a CoreWeave tombou 16,31% após reduzir a projeção em receita para o ano de 2025. A Tesla voltou a cair, perdendo 1,26%, após a alta de 3,7% desta segunda, 10, interromper dois dias de forte quedas.