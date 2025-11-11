Bolsas da Europa avançam, de olho em balanços e possível fim do shutdown nos EUA

São Paulo, 11/11/2025 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta terça-feira, ampliando ganhos de ontem, à medida que investidores seguem otimistas de que a mais longa paralisação do governo dos EUA na história esteja se aproximando do fim e avaliam balanços corporativos.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 subia 0,76%, a 577,17 pontos.

O apetite por risco na Europa continua sustentado por esperanças de que o shutdown do governo Trump, em vigor há mais de 40 dias, seja encerrado em breve. No fim da noite de ontem, o Senado dos EUA aprovou um projeto para reabrir o governo federal. O texto foi encaminhado para a Câmara.

Da temporada de balanços, que está chegando ao fim, destaque para a Vodafone, que saltava 3,8% em Londres no horário acima. A companhia de telecomunicações britânica melhorou seu guidance para o ano fiscal, depois de apresentar bom desempenho trimestral de Ebitda e receita.

Também avançavam grandes empresas suíças como a fabricante de relógios Swatch (+3,9%) e o conglomerado suíço de artigos de luxo Richemont (+1,7%), após relatos de que a Suíça está próxima de fechar um acordo comercial com os EUA.