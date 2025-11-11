Bolsas da Europa avançam, de olho em balanços e possível fim do shutdown nos EUA
Por Sergio Caldas*
São Paulo, 11/11/2025 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta terça-feira, ampliando ganhos de ontem, à medida que investidores seguem otimistas de que a mais longa paralisação do governo dos EUA na história esteja se aproximando do fim e avaliam balanços corporativos.
Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 subia 0,76%, a 577,17 pontos.
O apetite por risco na Europa continua sustentado por esperanças de que o shutdown do governo Trump, em vigor há mais de 40 dias, seja encerrado em breve. No fim da noite de ontem, o Senado dos EUA aprovou um projeto para reabrir o governo federal. O texto foi encaminhado para a Câmara.
Da temporada de balanços, que está chegando ao fim, destaque para a Vodafone, que saltava 3,8% em Londres no horário acima. A companhia de telecomunicações britânica melhorou seu guidance para o ano fiscal, depois de apresentar bom desempenho trimestral de Ebitda e receita.
Também avançavam grandes empresas suíças como a fabricante de relógios Swatch (+3,9%) e o conglomerado suíço de artigos de luxo Richemont (+1,7%), após relatos de que a Suíça está próxima de fechar um acordo comercial com os EUA.
No âmbito macroeconômico, a taxa de desemprego do Reino Unido subiu mais que o esperado e o avanço dos salários desacelerou, pesando na libra e aumentando as chances de que o Banco da Inglaterra (BoE) volte a cortar seu juro básico em dezembro, depois de deixá-lo inalterado pela segunda vez consecutiva na semana passada.
Logo mais, está prevista a divulgação do índice alemão ZEW de expectativas econômicas.
Às 6h50 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,87%, a de Paris avançava 0,69% e a de Frankfurt ganhava 0,21%. As de Milão e Madri, por sua vez, exibiam respectivas altas de 0,78% e 0,54%. Na contramão, a de Lisboa caía 0,45%.
Contato: [email protected]
*Com informações da Dow Jones NewswiresDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente