Bolsas da Ásia perdem fôlego e fecham mistas, destoando de Wall Street

São Paulo, 11/11/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única e com variações modestas nesta terça-feira, perdendo fôlego após a recuperação liderada por ações de tecnologia no pregão anterior e destoando de Wall Street.

O índice japonês Nikkei caiu 0,14% em Tóquio, a 50.842,93 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi subiu 0,81% em Seul, a 4.106,39 pontos, o Hang Seng avançou 0,18% em Hong Kong, a 26.696.41 pontos, e o Taiex recuou 0,30% em Taiwan, a 27.784,95 pontos.

Na China continental, o dia foi de perdas moderadas, de 0,39% do Xangai Composto, a 4.002,76 pontos, e de 0,47% do menos abrangente Shenzhen Composto, a 2.517,57 pontos.

A apatia na Ásia prevaleceu, apesar de as bolsas de Nova York terem avançado com força ontem, sobretudo no setor de tecnologia, impulsionadas pelo renovado otimismo com a inteligência artificial (IA) e pela expectativa de que a paralisação do governo dos EUA, em vigor há mais de 40 dias, seja encerrada em breve.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, com queda de 0,19% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.818,80 pontos.