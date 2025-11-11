Boa Safra tem lucro 26% maior no 3tri25, mas margens recuam com juros e volatilidade

Segundo a empresa, o desempenho reflete a intensificação das entregas de sementes de soja, mas as margens recuaram em razão da alta dos juros e da volatilidade das commodities. "Crescemos 56% em faturamento e 26% em resultado. Os principais detratores foram juros mais altos e margens mais apertadas, além da variação dos preços das commodities", afirmou o CEO, Marino Colpo. "Poderíamos ter faturado ainda mais, mas preferimos descartar parte das sementes para manter nosso padrão de qualidade acima de 90%", acrescentou.

A Boa Safra encerrou o terceiro trimestre de 2025 com receita líquida de R$ 1,1 bilhão, alta de 56% em relação ao mesmo período do ano passado. O lucro líquido cresceu 26%, para R$ 68 milhões, e o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado subiu 54%, para R$ 113 milhões. O lucro bruto somou R$ 148 milhões, aumento de 51% sobre o terceiro trimestre de 2024.

A despesa financeira aumentou de R$ 24 milhões para R$ 36 milhões no trimestre. "Vendemos mais e crescemos, mas o lucro ficou abaixo do que gostaríamos. Ainda assim, mantivemos resultado positivo enquanto várias empresas do agro tiveram prejuízos", disse Colpo.

O diretor financeiro e de Relações com Investidores, Felipe Marques, destacou que o juro alto foi o principal fator que limitou a expansão do resultado líquido. "Tivemos um impacto financeiro relevante, mas acreditamos que o pico já passou. Fizemos duas grandes captações via CRA em taxas prefixadas e depois aplicamos swap para porcentual do CDI, o que deve nos beneficiar com a queda da Selic", afirmou.

Segundo ele, o trimestre teve maior intensidade comercial, com parte das entregas normalmente previstas para o quarto trimestre antecipadas pelo início mais rápido do plantio. "Começamos forte, as chuvas em Mato Grosso interromperam e parte do faturamento ficou para o quarto trimestre", disse. Marques acrescentou que as margens também foram pressionadas pelo aumento de cerca de 40% no volume produzido e por maiores despesas com logística. "Fizemos mais operações CIF e isso reduz a margem quando você olha no final do dia", afirmou.

A carteira de pedidos atingiu R$ 862 milhões, o maior volume já registrado para um quarto trimestre, sendo R$ 761 milhões em sementes de soja, crescimento de 18% sobre o terceiro trimestre de 2024, e R$ 101 milhões em outras culturas, alta de 206%. "É uma carteira muito firme, concentrada nas regiões Norte e Nordeste, que ainda não plantaram. Tudo indica um quarto trimestre mais forte que o do ano passado", afirmou Colpo.