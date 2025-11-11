Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

BC tem dedicado muita energia para preservar reputação do Pix, diz diretor

Autor Agência Estado
O diretor de Organização do Sistema Financeiro e Resolução do Banco Central, Renato Gomes, afirmou nesta terça-feira, 11, que a autarquia tem tomado muitas medidas para reforçar a segurança do Pix, de modo a preservar a reputação do arranjo.

"O bem mais valioso de um arranjo de pagamentos é a sua reputação, a percepção de que ele é confiável, de que as pessoas podem usar com tranquilidade. Então, isso é muito caro para o Banco Central. O BC tem realmente devotado muita energia para preservar esse importante ativo do arranjo", disse o diretor, em Live promovida pelo BC para comemorar o aniversário de cinco anos do Pix.

Na sequência, Gomes detalhou algumas das medidas recentes adotadas pela autarquia, como a exigência de que as informações de um titular associado a uma chave-Pix coincida com o cadastro na Receita Federal e o limite de R$ 15 mil para transações via Pix em instituições financeiras não autorizadas.

Segurança

O diretor do BC afirmou que a autarquia está trabalhando em novas medidas para aumentar a segurança do Pix. Entre elas, citou que o BC pretende definir o que é objetivamente uma "fundada suspeita de fraude".

Ele detalhou que, embora o regulamento do Pix determine que em caso de "fundada suspeita de fraude" a instituição recebedora deve rejeitar a transação, a definição desse conceito atualmente fica ao arbítrio das instituições, como uma questão interpretativa.

A ideia, portanto, é estabelecer de forma objetiva quais situações podem ensejar a classificação, de modo a evitar inseguranças jurídicas. Esse processo, disse, acontece em conjunto com o mercado, por meio do grupo de segurança do Pix.

Também em discussão com o mercado, a autarquia está trabalhando em uma padronização dos alertas de golpe no sistema, acrescentou.

O diretor afirmou ainda que o BC está desenhando uma funcionalidade que permitirá que os usuários bloqueiem a criação de novas chaves Pix associadas ao seu próprio CPF. Disse que a funcionalidade está em desenvolvimento, é prioridade na agenda evolutiva da autarquia, mas ainda não tem data de lançamento.

Robustez

O diretor do BC enfatizou nesta terça-feira que o Pix sempre foi um sistema seguro e que, se comparado a outros arranjos de pagamento, tem um volume de fraudes menor.

Gomes afirmou que há uma percepção de insegurança que deriva da migração das fraudes do mundo físico para o virtual, o que as tornou mais salientes para a população. Frisou, porém, que o Pix é um meio de pagamentos particularmente robusto e que a segurança do sistema é um tema com o qual o BC se preocupa muito e tem uma atuação proativa.

"Existe sempre uma corrida entre o mocinho e o bandido. Certamente os fraudadores são, lamentavelmente, muito empreendedores, então o Banco Central tem que estar sempre estudando mercado, vendo qual elo da cadeia merece um fortalecimento e aí ele aloca mais supervisão, ele faz revisões normativas, esses aperfeiçoamentos são contínuos e eles vão continuar", disse sobre o trabalho do BC nessa frente.

Internacionalização

O Banco Central apoia com entusiasmo as soluções que o mercado está desenvolvendo para a internacionalização do Pix, afirmou Renato Gomes. "Nós apoiamos essas soluções; obviamente após a verificação se tudo que é PLD, tudo que é compliance e tudo que é conheça seu cliente está sendo respeitado. Isso é muito importante", ponderou.

O diretor enfatizou que a autarquia vê as soluções que estão em desenvolvimento com entusiasmo e que a expectativa é que outras surjam, possivelmente incluindo a integração do Pix com outros sistemas de pagamento.

Segundo Gomes, essa é uma avenida que o BC tem acompanhado com muita atenção e que certamente irá se fazer presente nos próximos anos.

A menção ao Pix internacional ocorreu quando Gomes foi questionado sobre o futuro do sistema. Além dessa funcionalidade, o diretor mencionou o Pix em garantia e em duplicata.

"O futuro do Pix vai se fazer sentir por meio de uma série de produtos que talvez não sejam tão óbvios, que saltem aos olhos como o Pix original, a concepção original do Pix, mas que vão causar uma revolução silenciosa no mercado de crédito e de pagamentos do Brasil", afirmou o diretor.

