B3 tem lucro líquido de R$ 1,2 bi no 3tri25, alta de 3,5% em relação ao 3tri24

A receita total atingiu R$ 2,8 bilhões, alta de 2% em relação ao terceiro trimestre de 2024 e de 0,8% em comparação com o segundo trimestre de 2025. O Ebitda recorrente subiu 1,2% para R$ 1,727 bilhões no terceiro trimestre frente ao mesmo intervalo do ano passado e registrou alta de 0,3% em três meses. O resultado financeiro somou R$ 61,4 milhões, queda de 16,6% em doze meses e de 54,8% no trimestre.

A B3 informou lucro líquido de R$ 1,246 bilhão, alta de 3,5% em relação ao terceiro trimestre de 2024 e queda de 6% frente ao segundo trimestre. O lucro líquido recorrente registrou alta de 2,6% em base anual e recuo de 1,6% frente ao segundo trimestre, somando R$ 1,257 bilhão.

Segundo o release de resultado, o desempenho no trimestre foi impulsionado tanto pelo segmento de renda fixa e crédito, com crescimento nas emissões e estoque dos instrumentos de renda fixa, quanto pelos segmentos de Dados para Mercado de Capitais e Soluções Analíticas de Dados, com aumento significativo nas receitas de produtos de dados e Analytics.

"Conseguimos mostrar o valor da nossa estratégia de diversificação, algo que temos trabalhando ao longo dos últimos anos. Mesmo em um cenário ainda desafiador para o mercado de renda variável e com um desempenho no segmento de derivativos não tão bom dada a elevada base de comparação, o restante do nosso negócio cresceu de maneira bastante robusta", disse o diretor financeiro da B3, André Milanez.

A B3 distribuiu R$ 1,3 bilhão aos seus acionistas no terceiro trimestre, sendo R$ 875,1 milhões em recompras e R$ 402,5 milhões em juros sobre capital próprio (JCP). No acumulado do ano, já foram recompradas 125 milhões de ações, representando 2,3% do capital social da companhia.

As despesas somaram R$ 841,0 milhões, alta de 1,2% em relação ao terceiro trimestre de 2024 e abaixo da inflação do período. Milanez explicou que a B3 tem praticado uma disciplina de gerenciar e distribuir melhor os gastos ao longo dos trimestres. "A gente tem um negócio que tem alguma sazonalidade e havia espaço para termos um planejamento melhor na execução dos gastos e é isso que a gente tem buscado", afirmou.