Arteris mantém operação da Autopista Fluminense após não enfrentar concorrência em repactuação

Autor Agência Estado
A Arteris manteve no período da tarde desta terça-feira, 11, a operação da BR-101/RJ, conhecida como Autopista Fluminense, após não enfrentar concorrência no leilão de otimização realizado na sede da B3, em São Paulo.

A empresa ofertou um desconto de 0% sobre a tarifa básica de pedágio estipulada em edital.

A Arteris é uma empresa brasileira com controle acionário detido pela Partícipes en Brasil (82,3%) e pela Aylesbury (17,7%). Sua participação no leilão foi representada pela corretora Itaú.

A previsão é de investimentos de R$ 10,18 bilhões ao longo de 22 anos de prazo no contrato.

Entre as melhorias previstas estão duplicações, faixas adicionais e vias marginais. Serão construídos ainda novos dispositivos de acesso, passarelas e paradas de ônibus.

O trecho leiloado nesta tarde tem mais de 322 quilômetros e faz a conexão da divisa do Rio de Janeiro com o Espírito Santo ao entroncamento com a Ponte Presidente Costa e Silva, em Niterói. A rodovia atravessa 13 municípios fluminenses.

O leilão dsta terça repete a falta de competição vista nos dois primeiros certames de repactuação promovidos pelo governo federal.

Em maio de 2025, a Motiva (ex-CCR) não enfrentou concorrentes e manteve a operação da MSVia (BR-163/MS) na estreia desse modelo. No mês seguinte, a EcoRodovias, também como concorrente única, garantiu a manutenção do controle da Eco 101, em outro trecho da BR 101.

