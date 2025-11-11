Arteris mantém operação da Autopista Fluminense após não enfrentar concorrência em repactuação

A Arteris manteve no período da tarde desta terça-feira, 11, a operação da BR-101/RJ, conhecida como Autopista Fluminense, após não enfrentar concorrência no leilão de otimização realizado na sede da B3, em São Paulo. A empresa ofertou um desconto de 0% sobre a tarifa básica de pedágio estipulada em edital.

A Arteris é uma empresa brasileira com controle acionário detido pela Partícipes en Brasil (82,3%) e pela Aylesbury (17,7%). Sua participação no leilão foi representada pela corretora Itaú. A previsão é de investimentos de R$ 10,18 bilhões ao longo de 22 anos de prazo no contrato. Entre as melhorias previstas estão duplicações, faixas adicionais e vias marginais. Serão construídos ainda novos dispositivos de acesso, passarelas e paradas de ônibus. O trecho leiloado nesta tarde tem mais de 322 quilômetros e faz a conexão da divisa do Rio de Janeiro com o Espírito Santo ao entroncamento com a Ponte Presidente Costa e Silva, em Niterói. A rodovia atravessa 13 municípios fluminenses.