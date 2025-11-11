Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Aneel recomenda ao MME prorrogação do contrato de concessão da Energisa Sergipe

Autor Agência Estado
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) vai recomendar ao Ministério de Minas e Energia (MME) a prorrogação do contrato de concessão da Energisa Sergipe, distribuidora que atende 895 mil unidades consumidoras no estado do Sergipe.

A decisão foi tomada por unanimidade pela diretoria do regulador, em Circuito Deliberativo Público Ordinário realizado nesta terça-feira, 11.

A Aneel considerou que a distribuidora cumpriu os critérios relativos à eficiência da continuidade do fornecimento e da gestão econômico-financeira e comprovou a regularidade fiscal, trabalhista e setorial e de qualificações jurídica, econômico-financeira e técnica, atendendo as condicionantes estabelecidas no decreto que definiu as diretrizes da prorrogação.

Ao todo, 19 concessionárias de energia possuem contratos a vencer entre 2025 e 2031 e estão passando pelo processo de avaliação para a prorrogação. Destas, a Aneel já aprovou a renovação de 12 e o MME até agora assinou dois contratos, de EDP Espírito Santo e de Neoenergia Pernambuco.

