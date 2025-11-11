Aneel recomenda ao MME prorrogação do contrato de concessão da Energisa Sergipe

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) vai recomendar ao Ministério de Minas e Energia (MME) a prorrogação do contrato de concessão da Energisa Sergipe, distribuidora que atende 895 mil unidades consumidoras no estado do Sergipe.

A decisão foi tomada por unanimidade pela diretoria do regulador, em Circuito Deliberativo Público Ordinário realizado nesta terça-feira, 11.