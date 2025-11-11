ADP: EUA perderam em média 11.250 empregos no setor privado nas 4 semanas encerradas em 25/10

O número faz parte de uma nova série semanal da ADP que busca capturar as variações de emprego no setor privado ao longo do mês.

O mercado de trabalho dos Estados Unidos mostrou sinais de fraqueza no fim de outubro, segundo dados da ADP divulgados nesta terça-feira, 11. A empresa informou que o setor privado perdeu, em média, 11.250 vagas nas quatro semanas encerradas em 25 de outubro. O levantamento aponta que o mercado "lutou para produzir empregos de forma consistente na segunda metade de outubro".

Na leitura mensal divulgada na semana passada, a ADP havia estimado criação líquida de 42 mil empregos no setor privado em outubro, resultado ligeiramente acima da previsão de 38 mil de analistas consultados pela FactSet.

Os números da ADP, baseados em folhas de pagamento privadas, costumam antecipar a tendência do relatório oficial de emprego dos EUA (payroll), que reúne informações dos setores público e privado.

No entanto, a divulgação do payroll segue suspensa por tempo indeterminado devido ao shutdown do governo federal, informou anteriormente o Departamento do Trabalho.

A paralisação, em seu 42º dia, já comprometeu a publicação de vários indicadores econômicos e dificulta a leitura mais precisa do ritmo da economia norte-americana.