Trump diz que teria que pagar US$ 2 tri em reembolso de tarifas, se perder na Suprema Corte

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 10, que, se a Suprema Corte do país decidir por abolir as tarifas, seu governo teria que reembolsar em receitas tarifárias e investimentos mais de US$ 2 trilhões, o que seria, segundo ele, "uma catástrofe para a segurança nacional".

Em publicação na Truth Social, o republicano disse que os números de retribuição citados pelos "lunáticos da esquerda radical" "são muito mais altos do que aqueles declarados pela nossa falsa oposição - oposição principalmente de países estrangeiros que fariam qualquer coisa para poder nos cobrar tarifas sem retaliação".