Sabesp: Com efeitos não recorrentes, lucro cai 64,7% no 3tri25 ante 3tri24, para R$ 2,159 bi

A Sabesp teve lucro líquido reportado de R$ 2,159 bilhões no terceiro trimestre de 2025, queda de 64,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Com ajustes, o lucro líquido somou R$ 1,284 bilhão, alta anual de 9,5%. Assim, o lucro por ação (LPA) ajustado da companhia foi de R$ 1,88, aumento de 9,3% em comparação com R$ 1,72 anotado um ano antes.

O resultado foi motivado por efeitos não recorrentes da bifurcação do ativo financeiro registrado um ano antes. O evento impactou o lucro e a receita líquida, que de julho a setembro totalizou R$ 9,425 bilhões, queda de 37,2% em relação a igual intervalo de 2024.