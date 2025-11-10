Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Presidente da Câmara dos Representantes dos EUA celebra avanço no Senado para encerrar shutdown

Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Mike Johnson, afirmou nesta segunda-feira, 10, que considera "um ótimo desdobramento" o avanço no Senado para superar o impasse que há semanas travava a aprovação de medidas necessárias para encerrar a paralisação parcial do governo federal. Em entrevista à Fox News Digital, o republicano da Louisiana disse que a movimentação na outra Casa "já estava mais do que na hora" e "justifica a posição" defendida pela liderança da Câmara desde o início da crise orçamentária.

Johnson antecipou que comentará o tema de forma mais ampla em uma coletiva de imprensa ainda nesta segunda-feira.

Questionado sobre quando a Câmara retomará as sessões, foi direto: "Imediatamente."

EUA

