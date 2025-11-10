Presidente da Câmara dos EUA diz acreditar ter voto para aprovar fim do shutdown

Johnson disse ainda que convocará os deputados a retornarem a Washington assim que o Senado concluir a votação. "Quero uma votação o mais rápido possível na Câmara sobre o projeto para reabrir o governo", afirmou.

O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Mike Johnson, afirmou acreditar que possui os votos necessários para aprovar o projeto que permitirá a reabertura do governo federal. "O voto no Senado neste domingo abriu a porta para a reabertura do governo", declarou em fala a repórteres nesta segunda-feira, 10.

Se dirigindo aos parlamentares, o republicano orientou que "comecem a retornar a Washington" para que a Câmara possa agir rapidamente após a tramitação no Senado. O governo federal está parcialmente paralisado desde 1º de outubro devido ao impasse orçamentário entre republicanos e democratas.

O pacote legislativo que busca encerrar a paralisação aparenta estar bem encaminhado após um pequeno grupo de democratas do Senado se unir aos republicanos para romper o impasse que se tornou a mais longa interrupção de serviços federais da história. No domingo, o projeto superou uma etapa processual por 60 votos a 40, com oito democratas apoiando a medida.

O texto prevê a retomada de programas federais, como o de assistência alimentar (SNAP, na sigla em inglês), e garante pagamento retroativo aos servidores afastados, mas não inclui solução imediata para subsídios de saúde prestes a expirar - ponto que levou o líder democrata Chuck Schumer a votar contra.

A expectativa é de que o Senado conclua a aprovação nesta segunda e envie o projeto à Câmara antes de seguir para sanção do presidente dos EUA, Donald Trump.