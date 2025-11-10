Natura tem prejuízo líquido consolidado de R$ 1,9 bi no 3tri25, 71,2% menor que no 3tri24

A Natura registrou prejuízo líquido de R$ 1,926 bilhão no terceiro trimestre de 2025, montante 71,2% menor que os R$ 6,694 bilhões apurados em igual período do ano passado. O desempenho foi consequência de pressões sobre receita e rentabilidade, de acordo com a empresa no release de resultados.

O Ebitda recorrente somou R$ 577 milhões, queda de 33,7% na comparação anual, com margem de 11,1%, um recuo de 350 pontos-base em relação a igual período do ano passado.