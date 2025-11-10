Justiça bloqueia conta da Oi usada para repasses à V.tal

A juíza Simone Gastesi Chevrand, da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, determinou o bloqueio da conta usada pela Oi para fazer repasses à V.tal, empresa de infraestrutura de telecomunicações que apoiou o plano de recuperação judicial e se tornou uma das principais credoras da tele. O faturamento que caía nessa conta era transferido com prioridade para a V.tal em montantes considerados "elevadíssimos", segundo descreveu a magistrada em seu despacho. Isso afeta o fluxo de caixa da Oi, que ainda continuará funcionando até que os serviços mais importantes sejam transferidos a outras empresas.

"Consta dos relatórios (...) a existência de conta escrow, denominada 'caixa restrito V.Tal', pelo qual os depósitos ali creditados são primeiramente a ela destinados em elevadíssimo porcentual que compromete, de morte, o fluxo de caixa da Oi", observou Chevrand. "Não localizei nos autos respaldo a esta retenção", emendou, cobrando explicações. "Na esteira das providências acauteladoras adotadas, é de se determinar igualmente o bloqueio dessa conta, até que fiquem demonstrados recebíveis que lastreiem os vultosos pagamentos prioritários destinados a V.Tal", afirmou. A juíza ainda apontou a necessidade de se ponderar sobre a existência de um grupo econômico nesta relação, ante tamanha "simbiose", conforme suas palavras. "Isto a seu tempo, naturalmente", ponderou, sugerindo que o tema está na sua mira. A V.tal é uma empresa controlada pelo BTG Pactual e nasceu após a cisão das redes de fibra ótica da Oi. O seu negócio original consiste em alugar a rede a operadoras de banda larga que prestam o serviço final aos consumidores. Por anos, a Oi foi sua maior cliente.