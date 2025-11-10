Japão/BoJ: Nakagawa diz que alta de juros segue 'na mesa', mas pede cautela

A dirigente do Banco do Japão (BoJ) Junko Nakagawa reafirmou que novas elevações da taxa básica seguem "na mesa", mas defendeu cautela diante das incertezas. Em discurso nesta segunda-feira, 10, Nakagawa afirmou que, se o cenário para atividade e preços se confirmar, o BoJ continuará a elevar a taxa de juros e a ajustar o grau de acomodação monetária.

Nakagawa disse ainda que as expectativas de inflação de médio e longo prazos estão subindo de forma moderada em direção à meta de 2% e que a alta recente é mais pronunciada do que no passado. Segundo a dirigente, as decisões seguirão orientadas por dados. Na reunião de outubro, o BoJ manteve a taxa básica em 0,5% ao ano, patamar vigente desde a última alta, em janeiro. O resumo de opiniões divulgado nesta segunda sugere que o conselho da instituição se prepara para um novo aumento, com um membro avaliando que as condições para "dar mais um passo" na normalização "quase foram atendidas". Fonte: Dow Jones Newswires.