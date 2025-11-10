Itaúsa tem lucro líquido recorrente de R$ 4,1 bi no 3tri25, alta de 6% em um ano

A Itaúsa, uma das maiores holdings de investimento de capital aberto da América Latina, anunciou na noite desta segunda-feira, 10, lucro líquido recorrente de R$ 4,120 bilhões no terceiro trimestre de 2025, alta de 6% na comparação com o mesmo período de 2024. O presidente da holding, Alfredo Setubal, destaca em comentário no balanço, que mesmo em "um cenário de ajustes globais", a Itaúsa teve lucro recorde e o resultado das investidas, que inclui nomes como Itaú, Aegea, Alpargatas e Motiva (ex-CCR), cresceu 7% na comparação anual.

"O Itaú Unibanco manteve performance robusta, com crescimento em todos os segmentos da sua carteira de crédito no Brasil, custo de crédito e inadimplência sob controle", escreveu Setubal. O Itaú, o maior investimento da Itaúsa, teve lucro recorde de R$ 11,9 bilhões no terceiro trimestre. Nas investidas do setor não financeiro, Setubal destaca os resultados crescentes da Aegea, Alpargatas e Motiva. A Aegea e a Motiva conseguiram melhorar o resultado em função de reajustes tarifários, aumento de volume e novas concessões. Entre os principais indicadores, o retorno patrimonial recorrente (ROE, na sigla em inglês) ficou em 18,5% no terceiro trimestre, ante 18% no mesmo período de 2024. Já o endividamento líquido da Itaúsa caiu mais 26% no terceiro trimestre na comparação anual, para R$ 697 milhões. No endividamento, a holding destaca que os números mostram a estratégia de gerenciamento dos passivos, iniciada no final de 2022, e que em agosto teve mais um pré-pagamento de debêntures.