Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ibovespa vai a 155 mil pontos pela 1º vez com exterior por esperança de fim de shutdown nos EUA

Ibovespa vai a 155 mil pontos pela 1º vez com exterior por esperança de fim de shutdown nos EUA

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Após iniciar a sessão desta segunda-feira, 10, estável aos 154.061,18 pontos, nível perto da mínima, o Ibovespa adotou uma série de máximas, renovando níveis recordes. O bom humor espelha o ambiente tranquilo no exterior, onde as bolsas avançam diante da expectativa do fim da paralisação da máquina pública dos Estados Unidos, que hoje completa 40 dias, a mais longa da história.

A agenda de indicadores de hoje é esvaziada aqui e no exterior, mas ganhará força na semana sobretudo no Brasil, com a ata do Comitê de Política Monetária (Copom), o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de outubro e dados de atividade, como serviços e vendas no varejo, de setembro.

No exterior, haverá discursos de autoridades monetárias, enquanto o destaque por lá, por ora, é o primeiro passo dado pelo Senado dos EUA para encerrar a paralisação do governo Trump, que já dura 40 dias, a mais longa da história.

A expectativa do fim da paralisação do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em breve, é que o estimula os ativos mundo afora. O petróleo sobe cerca de 0,70%, mas o minério de ferro fechou com queda de 0,07% em Dalian, na China. Ainda assim, ações ligadas ao setor metálico avançam na B3.

"Na semana passada, mesmo com o exterior mais complicado, o Índice Bovespa ficou renovando máximas atrás de máximas. E hoje continua, refletindo essa maior propensão a risco pela possibilidade de um acordo que coloque fim ao shutdown nos Estados Unidos", diz Matheus Spiess, analista de Research da Empiricus.

Mesmo após ter registrado a mais longa série de ganhos em 31 anos, na sexta-feira, o Ibovespa avança. Na ocasião, fechou pela primeira vez na marca dos 154 mil pontos. Subiu 0,47%, aos 154.063,53 pontos, batendo recorde pela décima sessão.

Spiess ressalta que a eventual volta das atividades do governo de Donald Trump normalizará a divulgação de indicadores da economia que ajudarão não só o mercado, mas o próprio Federal Reserve (Fed) a balizar estimativas para a política monetária dos EUA.

Caso seja confirmado o fim do shutdown, o foco absoluto dos mercados será o calendário de divulgação de indicadores que ficaram para trás nas últimas semanas, em especial os números do payroll, PIB e PCE, de inflação, reforça em nota Silvio Campos Neto, economista sênior e sócio da Tendências Consultoria.

Por aqui, há a espera dos investidores pela ata do Copom, e pelo IPCA, que sairão amanhã, bem como fica no foco a última semana da safra de balanços. Entre s divulgações, estão Braskem, Itaúsa, Banco do Brasil, Nubank, B3 e JBS.

Após manter a Selic em 15% ao ano pela terceira vez consecutiva, na quarta-feira, o comunicado do Copom elevou incertezas quanto ao início da queda do juro básico, com a expectativa de recuo passando de janeiro para março. Por isso, o mercado quer entender melhor as projeções do Banco Central na ata, principalmente para o segundo trimestre de 2027, que é o novo horizonte da política monetária.

Hoje, no boletim Focus, um dos poucos destaques foi a projeção suavizada para a Selic de 2026 nos últimos 5 dias, que passou de 12% para 12,25% ao ano, ficando inalterada para 2025 (15%) e para o próximo ano (12,25%). Além disso, a mediana para a inflação suavizada nos próximos 12 meses passou de 4,06% para 4,08%. Já a estimativa para IPCA de 2025 permaneceu em 4,55%, acima do teto da meta, de 4,50%.

Conforme a One Investimentos, uma leitura mais benigna do IPCA reforçaria o processo de ancoragem inflacionária, fortalecendo a credibilidade do Banco Central e ampliando o espaço para uma eventual redução dos juros no futuro próximo.

Quanto à ata do Copom, o documento também será observado de perto, pois trará detalhes sobre a percepção dos membros do comitê em relação à inflação, ao cenário fiscal e às condições para um possível início de afrouxamento monetário, acrescenta a One em relatório. "O tom do documento será determinante para calibrar as expectativas do mercado quanto ao ritmo e ao momento em que o ciclo de cortes pode começar", estima.

Ainda por aqui, espera-se que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancione até amanhã o projeto que isenta do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil. A norma foi aprovada pelo Senado por unanimidade na semana passada.

Às 11h23, o Ibovespa subia 0,86%, aos 155.423,73 pontos ante alta de 1%, na máxima a 155.601,15 pontos, um salto de quase 1.550 pontos em relação à mínima em 154.058,43 pontos. Vale avançava 0,97%, Petrobras, entre 0,44% (PN) e 0,64% (ON).

Entre grandes bancos, só Banco do Brasil cedia (-0,39%). Bradesco PN avançava 1,33% e Itaú Unibanco PN, 0,42%. Unit de Santander tinha alta de 0,40%. Em meio ao recuo dos juros futuros, ações mais sensíveis ao ciclo econômico, como Lojas Renner (2,80%) e Pão de Açúcar (2,65%) subiam, compondo o grupo das oito maiores altas do Índice Bovespa. Em contrapartida, Natura, que divulgará balanço após o fechamento do mercado, caía 2,25%.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar