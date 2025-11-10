Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hassett: pagamento de US$ 2 mil aos norte-americanos teria que ser aprovado pelo Congresso

Hassett: pagamento de US$ 2 mil aos norte-americanos teria que ser aprovado pelo Congresso

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, pontuou nesta segunda-feira, 10, que o pagamento de US$ 2 mil prometidos a cidadãos de baixa e média renda pelo presidente dos EUA, Donald Trump, terá que, antes de tudo, ser aprovado pelo Congresso norte-americano.

Em entrevista à Fox News, Hassett não quis se comprometer com um prazo para os americanos receberem a quantia. "O projeto tem que ser aprovado, não podemos garantir que será no primeiro trimestre", acrescentou.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA TRUMP

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar