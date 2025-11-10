Focus: Selic no fim de 2025 continua em 15,0%; para 2026, segue em 12,25%

A mediana do relatório Focus para a Selic no fim de 2025 permaneceu em 15,00% pela 20ª semana consecutiva, após o Comitê de Política Monetária (Copom) ter mantido os juros neste nível na mais recente decisão, em 5 de novembro. No comunicado, o colegiado afirmou que sua avaliação atual é de que "a estratégia de manutenção do nível corrente da taxa de juros por período bastante prolongado é suficiente para assegurar a convergência da inflação à meta".

Considerando apenas as 45 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana para a Selic no fim deste ano também seguiu em 15,00%. A mediana para a Selic no fim de 2026 permaneceu em 12,25%, pela 7ª semana consecutiva. Considerando só as 45 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana subiu de 12,00% para 12,25%.