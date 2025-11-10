Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

FGV: IPC-S acelera a 0,23% na 1ª quadrissemana de novembro, após 0,14% no fim de outubro

FGV: IPC-S acelera a 0,23% na 1ª quadrissemana de novembro, após 0,14% no fim de outubro

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) acelerou a 0,23% na primeira quadrissemana de novembro, após alta de 0,14% na quadrissemana anterior. Com isso, o índice acumula alta de 3,98% nos últimos 12 meses. As informações foram divulgadas há pouco pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Neste levantamento, cinco dos oito grupos analisados aceleraram da passagem da quarta quadrissemana de outubro para a primeira quadrissemana de novembro, com a maior aceleração partindo de Educação, Leitura e Recreação (-0,43% para 0,10%). Em seguida, aparecem Alimentação (0,08% para 0,20%), Habitação (-0,23% para -0,12%), Despesas Diversas (0,50% para 0,75%) e Saúde e Cuidados Pessoais (0,58% para 0,65%).

Em contrapartida, registraram desaceleração Transportes (0,33% para 0,23%), Vestuário (0,66% para 0,39%) e Comunicação (0,14% para 0,12%).

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar