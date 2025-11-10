FGV: IPC-S acelera a 0,23% na 1ª quadrissemana de novembro, após 0,14% no fim de outubro

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) acelerou a 0,23% na primeira quadrissemana de novembro, após alta de 0,14% na quadrissemana anterior. Com isso, o índice acumula alta de 3,98% nos últimos 12 meses. As informações foram divulgadas há pouco pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Neste levantamento, cinco dos oito grupos analisados aceleraram da passagem da quarta quadrissemana de outubro para a primeira quadrissemana de novembro, com a maior aceleração partindo de Educação, Leitura e Recreação (-0,43% para 0,10%). Em seguida, aparecem Alimentação (0,08% para 0,20%), Habitação (-0,23% para -0,12%), Despesas Diversas (0,50% para 0,75%) e Saúde e Cuidados Pessoais (0,58% para 0,65%).