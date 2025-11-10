Fed pode não ter acesso a dados cruciais para dezembro mesmo se shutdown terminar nesta semana

As agências estatísticas dos EUA podem começar a publicar dados econômicos atrasados dentro de alguns dias após a reabertura do governo, que é esperada para o final desta semana. Dados sobre empregos e inflação de setembro serão publicados rapidamente, mas relatórios importantes de outubro e novembro podem não estar disponíveis antes da reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) em 9-10 de dezembro.

Enquanto empresas privadas ajudaram a preencher a lacuna de informações durante o mais prolongado fechamento do governo já registrado, seus dados econômicos são mais fragmentados e, em alguns casos, menos confiáveis do que as referências oficiais fornecidas por agências federais, como o Escritório de Estatísticas do Trabalho (BLS, na sigla em inglês), o Escritório de Análises econômicas e o Censo. Autoridades do Fed, incluindo o presidente Jerome Powell, economistas e investidores lamentaram repetidamente nos últimos meses a falta de dados econômicos oficiais usados para tomar decisões. O relatório de empregos de setembro, que inclui o payroll, será o primeiro documento pós-paralisação que o público verá. Ele provavelmente será publicado dentro de três dias após a reabertura do governo. "O relatório de emprego de setembro estava praticamente pronto antes do fechamento do governo, então poderia ser divulgado em alguns dias após a reabertura", diz Gregory Daco, economista-chefe da EY-Parthenon. Outros dados de setembro, incluindo vendas no varejo, dados da balança comercial e o índice de preços das despesas de consumo pessoal, também serão divulgados rapidamente, assim como dados oficiais sobre pedidos iniciais e contínuos de seguro-desemprego. "Os pedidos (de auxílio) devem ser as mais fáceis de reiniciar, pois os estados continuaram a enviar semanalmente durante o fechamento", diz Maurine Haver, fundadora e CEO da Haver Analytics. Os dados econômicos de outubro serão mais difíceis de produzir porque o fechamento impediu as agências de realizar, coletar e processar respostas de pesquisas e verificações de preços durante o mês. Isso pode levar a atrasos mais longos na publicação e uma margem de erro maior quando os dados forem finalmente divulgados.

O BLS também pode perder o período de referência típico - a semana do dia 12 do mês - para as divulgações econômicas de novembro. Embora a capacidade dos pesquisadores de coletar dados em tempo real tenha sido "perdida para sempre", segundo Daco, a agência pode acessar dados de empresas, o que proporcionaria uma visão parcial e menos detalhada. Se o fechamento terminar esta semana, o BLS ainda terá tempo para coletar dados de novembro, mesmo que com atraso. Michael Gapen, economista-chefe do Morgan Stanley, projeta que os relatórios de empregos de outubro e novembro serão divulgados em 8 de dezembro, com base no exemplo de 2013. Mas ele não espera que os dados de vendas no varejo e inflação de outubro sejam publicados até cerca de 18 de dezembro. "Se o fechamento terminar esta semana, também achamos possível que o payroll de novembro possa ser divulgado no prazo ou próximo a ele, o que pode ser antes da reunião de dezembro do Fed", escreveu em nota publicada na segunda-feira.