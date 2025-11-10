Even tem lucro líquido consolidado de R$ 90 mi no 3tri25 e reverte prejuízo do 3tri24

A incorporadora paulistana Even apresentou lucro líquido consolidado de R$ 90 milhões no terceiro trimestre de 2025, revertendo o prejuízo de R$ 110 milhões registrado no mesmo período de 2024. A reversão foi puxada pelo evolução do faturamento com a venda de apartamentos e com as receitas financeiras oriundas de financiamento a clientes.

Vale lembrar ainda que o balanço do ano passado foi afetado por perdas expressivas apuradas com as vendas de ações da Melnick, que deixou de ser investida da Even. O lucro bruto (excluindo participações societárias e resultados financeiros) da Even no terceiro trimestre de 2025 somou R$ 174,2 milhões, alta de 7,5%. Ainda assim, a margem bruta ajustada foi a 37%, recuo de 3,3 pontos porcentuais. A receita líquida totalizou R$ 528,8 milhões, aumento de 39,2% na comparação anual. As despesas operacionais totais foram de R$ 75,2 milhões, corte de 75% - justamente pelo efeito da venda de ações apurada na linha de 'outras despesas' um ano atrás. As despesas gerais e administrativas baixaram 18%, para R$ 28 milhões, enquanto as receitas comerciais aumentaram 14%, para R$ 34,2 milhões.

O resultado financeiro (saldo entre receitas e despesas financeiras) ficou positivo em R$ 26,9 milhões no terceiro trimestre, melhora de 74%. A companhia reportou queima de caixa de R$ 93,5 milhões no período, encerrando com R$ 813 milhões em caixa. Foram adquiridos cinco terrenos, onde há potencial para lançamento de projetos avaliados em R$ 2 bilhões (parte da empresa, sem contar parceiros).