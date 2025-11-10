Etanol é mais competitivo em relação à gasolina em quatro Estados, aponta ANP

O etanol mostrou-se mais competitivo em relação à gasolina em quatro Estados na semana de 2 a 8 de novembro. Na média dos postos pesquisados no País, o etanol tinha paridade de 69,37% ante a gasolina no período, portanto favorável em comparação com o derivado do petróleo, conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas.

Executivos do setor observam que o etanol pode ser competitivo mesmo com paridade maior do que 70%, a depender do veículo em que o biocombustível é utilizado.