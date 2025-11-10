Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Empregados demitidos da Refit fazem protesto em principal via do Rio, informa Sindipetro-RJ

O Sindipetro-RJ, filiado à Federação Única dos Petroleiros (FUP), informou nesta segunda-feira, 10, que a Refit já demitiu 100 empregados após a interdição realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e a Receita Federal por irregularidades encontradas na ex-Refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro.

Em protesto contra as demissões, empregados demitidos e o sindicato fazem nesta segunda-feira um protesto na Avenida Brasil, principal via de acesso do Rio de Janeiro, causando problemas no trânsito e recebendo críticas nas redes sociais.

