Dirigente do Fed projeta política restritiva e alerta para risco de juros altos por muito tempo

Segundo a dirigente, a inflação tem sido "bastante contida" nos preços dos bens e, ao decompor os dados, "não se vê aumento de inflação em serviços, moradia ou nas expectativas de inflação".

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de São Francisco, Mary Daly, afirmou que a política monetária dos Estados Unidos "está em um bom lugar" após os recentes cortes de juros, mas ressaltou que o nível atual "deve seguir restritivo para pressionarmos a inflação para baixo". As declarações foram feitas em entrevista à Bloomberg TV.

Daly destacou que os cortes nas taxas até agora apoiaram o mercado de trabalho e mantêm a pressão descendente sobre a inflação, com produtividade e PIB ainda crescendo "à medida que o mercado de trabalho desacelera".

A chefe da distrital de São Francisco ponderou, porém, que "não podemos desviar nossa atenção da inflação para garantir que ela não volte a subir" e advertiu: "não quero cometer o erro de manter taxas de juros altas por muito tempo". Daly acrescentou que é preciso "decompor a inflação e perguntar quanto dela se deve às tarifas".

Daly ainda avaliou que a desaceleração dos salários indica um choque negativo de demanda no mercado de trabalho, com o país vivendo um período de baixa demissão e baixa contratação. Ela também disse não ver sinais de que a política monetária não se transmita à economia.

A formuladora de política monetária também afirmou brevemente, sobre tecnologia, que "as avaliações dos ativos refletem expectativas mais altas de produtividade, independentemente de a inteligência artificial (IA) acabar sendo transformadora ou não".