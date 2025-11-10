Diesel S-10 da Petrobras opera com 13% de defasagem e poderia subir R$ 0,43/l, diz Abicom

Há quase 200 dias sem reajuste nas refinarias da Petrobras, o preço do diesel mantém uma defasagem média de 13% em relação ao mercado internacional, o que poderia levar a um aumento de R$ 0,43 por litro para atingir paridade com o produto importado, informa a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom). Na média do mercado, a defasagem é de 12%, levando a um aumento médio de R$ 0,40 por litro, se levada em conta a Refinaria de Mataripe, na Bahia, que pratica o PPI. Mataripe atende 80% do mercado de combustíveis da Bahia e 42% da região Nordeste.

Para chegar à paridade com a importação, poderia elevar o diesel em R$ 0,23/l, segundo relatório da Abicom divulgado nesta segunda-feira, 10, com base no fechamento do petróleo a US$ 63 o barril na sexta-feira, 7. Em entrevista após a divulgação do balanço da Petrobras, o diretor de Logística, Comercialização e Mercado da Petrobras, Claudio Schlosser, afirmou não conhecer os parâmetros da Abicom, e que não há "nem congelamento nem perda de rentabilidade" ao manter o diesel com o preço inalterado desde março deste ano. Ele lembrou que a Petrobras evita repassar a volatilidade do mercado internacional para os preços, em equilíbrio com o mercado, e que trocou o PPI por uma estratégia comercial, em maio de 2023, na qual a empresa vai até o menor preço possível de venda e o cliente até o maior preço de compra que se dispõe a pagar. Gasolina