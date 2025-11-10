Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Burger King anuncia acordo para mais que dobrar rede na China

Tipo Notícia

A Restaurant Brands International (RBI), controladora do Burger King, anunciou nesta segunda-feira, 10, uma joint venture com a gestora chinesa CPE para acelerar a expansão da rede no país. Segundo comunicado, o acordo prevê investimento de US$ 350 milhões em capital primário e tem como meta elevar o número de restaurantes na China de cerca de 1.250 atualmente para mais de 4 mil até 2035.

A CPE ficará com cerca de 83% do negócio e a RBI manterá 17%, além de um assento no conselho.

O novo investimento "visa apoiar a expansão de restaurantes, marketing, inovação de cardápio e operações em um dos mercados de consumo que mais crescem no mundo", informou a RBI.

O CEO da companhia, Joshua Kobza, afirmou que "a China continua sendo uma das oportunidades de longo prazo mais empolgantes para o Burger King globalmente" e destacou que a parceria reforça a confiança no mercado chinês.

Segundo ele, a CPE é "um operador comprovado e bem capitalizado", capaz de impulsionar a próxima fase de crescimento da marca.

O acordo faz parte da estratégia da RBI de adotar um modelo mais simplificado e fortemente franqueado, com meta de crescimento líquido de restaurantes acima de 5% até 2028.

A conclusão da transação está prevista para o primeiro trimestre de 2026, sujeita às aprovações regulatórias de praxe, diz o comunicado.

