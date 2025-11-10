Burger King anuncia acordo para mais que dobrar rede na China

A CPE ficará com cerca de 83% do negócio e a RBI manterá 17%, além de um assento no conselho.

A Restaurant Brands International (RBI), controladora do Burger King, anunciou nesta segunda-feira, 10, uma joint venture com a gestora chinesa CPE para acelerar a expansão da rede no país. Segundo comunicado, o acordo prevê investimento de US$ 350 milhões em capital primário e tem como meta elevar o número de restaurantes na China de cerca de 1.250 atualmente para mais de 4 mil até 2035.

O novo investimento "visa apoiar a expansão de restaurantes, marketing, inovação de cardápio e operações em um dos mercados de consumo que mais crescem no mundo", informou a RBI.

O CEO da companhia, Joshua Kobza, afirmou que "a China continua sendo uma das oportunidades de longo prazo mais empolgantes para o Burger King globalmente" e destacou que a parceria reforça a confiança no mercado chinês.

Segundo ele, a CPE é "um operador comprovado e bem capitalizado", capaz de impulsionar a próxima fase de crescimento da marca.

O acordo faz parte da estratégia da RBI de adotar um modelo mais simplificado e fortemente franqueado, com meta de crescimento líquido de restaurantes acima de 5% até 2028.