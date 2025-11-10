Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas de NY fecham em alta com possível fim do shutdown renovando apetite por risco

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

As bolsas de Nova York encerraram a sessão desta segunda-feira, 10, em alta, recuperando parcialmente as perdas da semana anterior. O bom humor do mercado acionário foi impulsionado pelo possível fim da paralisação do governo dos Estados Unidos.

O índice Dow Jones teve alta de 0,81%, aos 47.368,63 pontos. Já o S&P 500 encerrou em alta de 1,54%, aos 6.832,43 pontos e o Nasdaq subiu 2,27%, aos 23.527,17 pontos.

Com os avanços políticos do fim de semana apontando o encerramento do shutdown, o apetite por risco voltou a crescer no mercado, após sofrer com temores de sobrevalorização do setor de inteligência artificial na semana anterior. Com isso, os índices já começaram o dia em alta, mantendo o sinal positivo por toda a sessão.

Principal perdedor da semana passada, o setor de tecnologia subiu em bloco. Ações da Alphabet (+4,04%), Nvidia (+5,79%) e Meta (+1,62%) registravam os maiores ganhos. A CoreWeave, prevista para divulgar balanço hoje após o encerramento da sessão, subiu 1,54%.

A Tesla também avançou, com 3,66%, se recuperando parcialmente da queda de 3,7% da sexta-feira após acionistas aprovarem pacote de remuneração trilionário ao CEO Elon Musk.

As principais companhias aéreas caíram, após Donald Trump exigir que controladores de tráfego aéreo voltassem ao trabalho. Com a paralisação do governo, alguns profissionais estão afastados, o que tem impactado os voos nos últimos dias. A Delta Airlines caiu 0,54%, enquanto a American perdeu 2,49% e a United cedeu 1,32%.

A Metsera despencou 14,80% após confirmar acordo para ser comprada pela Pfizer (-0,16%) por US$ 10 bilhões. ADRs da Novo Nordisk, que disputou com a farmacêutica pela compra da Metsera, subiram 0,57%.

A Visa caiu 0,32% e a Mastercard avançou em 0,18%. A Mastercard anunciou nesta segunda um acordo com a Visa e representantes de lojistas dos Estados Unidos para encerrar um litígio que se arrastava havia duas décadas sobre taxas de intercâmbio e regras de aceitação de cartões.

Ações da Berkshire Hathaway caíram 0,42% após o megainvestidor Warren Buffett apresentar carta de despedida.

