Bolsas de NY fecham em alta com possível fim do shutdown renovando apetite por risco

As bolsas de Nova York encerraram a sessão desta segunda-feira, 10, em alta, recuperando parcialmente as perdas da semana anterior. O bom humor do mercado acionário foi impulsionado pelo possível fim da paralisação do governo dos Estados Unidos. O índice Dow Jones teve alta de 0,81%, aos 47.368,63 pontos. Já o S&P 500 encerrou em alta de 1,54%, aos 6.832,43 pontos e o Nasdaq subiu 2,27%, aos 23.527,17 pontos.

Com os avanços políticos do fim de semana apontando o encerramento do shutdown, o apetite por risco voltou a crescer no mercado, após sofrer com temores de sobrevalorização do setor de inteligência artificial na semana anterior. Com isso, os índices já começaram o dia em alta, mantendo o sinal positivo por toda a sessão. Principal perdedor da semana passada, o setor de tecnologia subiu em bloco. Ações da Alphabet (+4,04%), Nvidia (+5,79%) e Meta (+1,62%) registravam os maiores ganhos. A CoreWeave, prevista para divulgar balanço hoje após o encerramento da sessão, subiu 1,54%. A Tesla também avançou, com 3,66%, se recuperando parcialmente da queda de 3,7% da sexta-feira após acionistas aprovarem pacote de remuneração trilionário ao CEO Elon Musk. As principais companhias aéreas caíram, após Donald Trump exigir que controladores de tráfego aéreo voltassem ao trabalho. Com a paralisação do governo, alguns profissionais estão afastados, o que tem impactado os voos nos últimos dias. A Delta Airlines caiu 0,54%, enquanto a American perdeu 2,49% e a United cedeu 1,32%.