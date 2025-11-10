Bolsas da Europa sobem mais de 1% com possível fim da paralisação do governo Trump

São Paulo, 10/11/2025 - As bolsas europeias operam em alta de mais de 1% na manhã desta segunda-feira, embaladas por um clima de otimismo nos mercados globais, diante de sinais de que a histórica paralisação do governo do presidente dos EUA, Donald Trump, se aproxima do fim.

Por volta das 6h10 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 1,17%, a 571,37 pontos, depois de encerrar os negócios da sexta-feira (07) no menor nível em mais de três semanas em meio a preocupações com uma possível bolha de ações ligadas à inteligência artificial (IA).

O apetite por risco na Europa, no entanto, voltou a ganhar força após o Senado dos EUA avançar com uma proposta para reabrir o governo Trump, paralisado desde 1º de outubro, e financiar a máquina pública até o fim de janeiro.

No horário acima, o subíndice europeu de tecnologia buscava recuperação de perdas recentes e liderava os ganhos por setor, com alta de 2,1%.

Entre ações individuais, a Diageo saltava 6,3% em Londres, após a fabricante britânica de bebidas alcoólicas nomear Dave Lewis - ex-chefe da rede de supermercados Tesco - como seu novo CEO.