Bolsas da Europa fecham em alta com avanço de acordo para reabrir governo dos EUA

As bolsas da Europa encerraram a sessão desta segunda-feira, 10, em alta, impulsionadas pelo maior apetite por risco após sinais de avanço em Washington para o fim da paralisação do governo dos Estados Unidos, em vigor desde 1º de outubro.

Em Londres, o FTSE 100 avançou 1,08%, a 9.787,15 pontos, renovando o recorde de fechamento. Em Frankfurt, o DAX subiu 1,72%, a 23.976,07 pontos. Em Paris, o CAC 40 teve alta de 1,32%, a 8.055,51 pontos. Em Milão, o FTSE MIB avançou 2,28%, a 43.895,67 pontos. Em Madri, o Ibex 35 subiu 1,72%, a 16.175.20 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 ganhou 1,56%, a 8.314,75 pontos. As cotações são preliminares.

O sentimento global melhorou depois que o Senado norte-americano avançou com uma proposta para reabrir o governo e garantir financiamento até o fim de janeiro.

Economistas da Jefferies afirmaram, em relatório, que "muitas votações e processos administrativos ainda precisam ser concluídos antes que o financiamento do governo dos EUA seja restaurado e as agências comecem a reabrir, mas pelo menos a direção a seguir parece certa".

O movimento nos Estados Unidos favoreceu os principais índices europeus, com destaque para os setores de tecnologia e financeiro, entre os que registraram os maiores ganhos no pregão.

No noticiário corporativo, a Diageo avançou 5,21% em Londres após anunciar Dave Lewis, ex-comandante da rede de supermercados Tesco, como novo CEO da fabricante britânica de bebidas alcoólicas. Ainda em Londres, a Fresnillo disparava 5,38% diante da alta dos preços do ouro e da prata. A Endeavour Mining ganhou 4,46%.

Entre os bancos, o Barclays subiu 3,10% e o Lloyds, 2,56% em Londres. Na Espanha, o BBVA avançou 4,21%e o Santander, 3,67%.

