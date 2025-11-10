Bolsas da Ásia fecham em alta, com impulso do setor de tecnologia após preocupação com IA

Brasília, 10/11/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta segunda-feira, impulsionadas por ações de tecnologia que se recuperaram de preocupações da semana passada com o forte avanço de papéis ligados à inteligência artificial (IA).

Liderando o movimento, o índice sul-coreano Kospi saltou 3,02% em Seul, a 4.073,24 pontos. As fabricantes de chips SK Hynix e Samsung Electronics, que recentemente firmaram uma parceria de IA com a americana Nvidia, avançaram 4,48% e 2,76%, respectivamente.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei teve ganho de 1,26% em Tóquio, a 50.911,76 pontos, graças a ações relacionadas à IA como as da Tokyo Electron (+4,27%), enquanto o Hang Seng avançou 1,55% em Hong Kong, a 26.649,06 pontos, e o Taiex subiu 0,79% em Taiwan, a 27.869,51 pontos.

Na última semana, as bolsas de Nova York acumularam perdas, principalmente no setor de tecnologia, após dias de volatilidade marcados por temores de que ações ligadas à IA tenham se valorizado de forma excessiva.

Na China continental, o Xangai Composto garantiu alta de 0,53% hoje, a 4.018,60 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto, de 0,40%, a 2.529,44 pontos. Dados oficiais do fim de semana mostraram que o índice de preços ao consumidor (CPI) chinês subiu 0,2% em outubro ante igual mês do ano passado, contrariando previsão de queda de 0,2%.