Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Ásia fecham em alta, com impulso do setor de tecnologia após preocupação com IA

Bolsas da Ásia fecham em alta, com impulso do setor de tecnologia após preocupação com IA

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Por Sergio Caldas

Brasília, 10/11/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta segunda-feira, impulsionadas por ações de tecnologia que se recuperaram de preocupações da semana passada com o forte avanço de papéis ligados à inteligência artificial (IA).

Liderando o movimento, o índice sul-coreano Kospi saltou 3,02% em Seul, a 4.073,24 pontos. As fabricantes de chips SK Hynix e Samsung Electronics, que recentemente firmaram uma parceria de IA com a americana Nvidia, avançaram 4,48% e 2,76%, respectivamente.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei teve ganho de 1,26% em Tóquio, a 50.911,76 pontos, graças a ações relacionadas à IA como as da Tokyo Electron (+4,27%), enquanto o Hang Seng avançou 1,55% em Hong Kong, a 26.649,06 pontos, e o Taiex subiu 0,79% em Taiwan, a 27.869,51 pontos.

Na última semana, as bolsas de Nova York acumularam perdas, principalmente no setor de tecnologia, após dias de volatilidade marcados por temores de que ações ligadas à IA tenham se valorizado de forma excessiva.

Na China continental, o Xangai Composto garantiu alta de 0,53% hoje, a 4.018,60 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto, de 0,40%, a 2.529,44 pontos. Dados oficiais do fim de semana mostraram que o índice de preços ao consumidor (CPI) chinês subiu 0,2% em outubro ante igual mês do ano passado, contrariando previsão de queda de 0,2%.

Investidores na Ásia também estão animados com a perspectiva de que a paralisação do governo Trump, iniciada em 1º de outubro e já a mais longa da história, seja encerrada em breve, depois de o Senado dos EUA avançar nesse sentido.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o tom positivo da Ásia, e o S&P/ASX 200 avançou 0,75% em Sydney, a 8.835,90 pontos.

Contato: [email protected]

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar