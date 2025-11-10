Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

BoJ indica que novo aumento de juros pode estar próximo, segundo Sumário de Opiniões de outubro

BoJ indica que novo aumento de juros pode estar próximo, segundo Sumário de Opiniões de outubro

O Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) indicou que um novo aumento de juros pode estar próximo, segundo o Sumário de Opiniões da reunião de política monetária de 29 e 30 de outubro. No documento publicado nesta segunda-feira, 10, um dos membros do conselho afirmou que "as condições para dar mais um passo em direção à normalização da taxa de juros de política monetária praticamente já foram atendidas".

O texto mostra que a decisão dependerá do comportamento dos salários e da economia global. "Se não houver notícias negativas sobre a economia global ou os mercados financeiros, e se for confirmado que as empresas manterão seu comportamento ativo de definição de salários, a julgar pelos movimentos de trabalhadores e empregadores nas etapas iniciais das negociações salariais anuais da primavera, isso provavelmente levará a uma mudança de política", diz outro trecho.

Embora o BoJ tenha mantido a taxa em 0,5%, o documento observa que as condições financeiras "permanecerão acomodatícias mesmo após o próximo aumento". O banco também avaliou que "a economia japonesa manteve um caminho de crescimento moderado", com impacto até agora "limitado" da política tarifária dos Estados Unidos. Já sobre o cenário doméstico, destacou que "o novo gabinete do governo assumiu na semana passada" e que "não há informações suficientes sobre a direção ou os detalhes das políticas governamentais", o que impede incorporar seus efeitos nas projeções.

Entre os representantes do governo, não houve objeção explícita a uma futura alta de juros, apenas a expectativa de que o BoJ conduza a política monetária "de forma apropriada", cooperando estreitamente com as autoridades fiscais. O BoJ elevou a taxa básica de juros pela última vez em janeiro deste ano, quando passou de 0,25% para os atuais 0,5% ao ano.

