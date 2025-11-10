BoJ indica que novo aumento de juros pode estar próximo, segundo Sumário de Opiniões de outubro

O Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) indicou que um novo aumento de juros pode estar próximo, segundo o Sumário de Opiniões da reunião de política monetária de 29 e 30 de outubro. No documento publicado nesta segunda-feira, 10, um dos membros do conselho afirmou que "as condições para dar mais um passo em direção à normalização da taxa de juros de política monetária praticamente já foram atendidas".

O texto mostra que a decisão dependerá do comportamento dos salários e da economia global. "Se não houver notícias negativas sobre a economia global ou os mercados financeiros, e se for confirmado que as empresas manterão seu comportamento ativo de definição de salários, a julgar pelos movimentos de trabalhadores e empregadores nas etapas iniciais das negociações salariais anuais da primavera, isso provavelmente levará a uma mudança de política", diz outro trecho.