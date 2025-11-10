Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

B3 suspende negócios das ações da Oi após Justiça decretar falência da companhia

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

A B3 anunciou a suspensão das negociações com os valores mobiliários da Oi, a partir das 14h58 desta segunda-feira, 10. A medida foi tomada com base no artigo 43 do Regulamento de Emissores e no artigo 83, inciso IV, do Regulamento de Negociação da bolsa.

A B3 não detalhou o motivo da suspensão, mas informou que a interrupção segue as normas que permitem a paralisação de negócios para preservar a transparência e o bom funcionamento do mercado.

A B3 também não informou nem quando nem se os papéis voltarão a ser negociados.

Mais cedo, a Justiça decretou a falência da companhia após quase uma década em recuperação judicial.

