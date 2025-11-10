B3 suspende negócios das ações da Oi após Justiça decretar falência da companhia

A B3 anunciou a suspensão das negociações com os valores mobiliários da Oi, a partir das 14h58 desta segunda-feira, 10. A medida foi tomada com base no artigo 43 do Regulamento de Emissores e no artigo 83, inciso IV, do Regulamento de Negociação da bolsa.

A B3 não detalhou o motivo da suspensão, mas informou que a interrupção segue as normas que permitem a paralisação de negócios para preservar a transparência e o bom funcionamento do mercado.