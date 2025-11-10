Abra e Sky assinam acordo para a companhia chilena se unir ao grupo controlador da Gol

O acordo tem como objetivo fortalecer a conectividade da América Latina, segundo nota divulgada à imprensa. "A Sky é uma companhia com a qual compartilhamos o mesmo propósito: o acesso ao transporte aéreo como prioridade. Agregar a aérea ao grupo permitirá continuar fortalecendo o mercado aéreo da região", afirmou o CEO do Grupo Abra, Adrian Neuhauser.

O Abra, controlador da Gol e da Avianca, anunciou nesta segunda-feira, 10, um acordo com a chilena Sky para que a companhia passe a integrar o grupo. As empresas apresentaram a documentação a autoridades de concorrência, solicitando aprovação regulatória para a operação.

Durante o processo de documentação definitiva e aprovação regulatória, as partes manterão plena independência. "As companhias aéreas conservarão seus processos internos e externos, assim como os canais de vendas próprios e serviços de atendimento ao cliente, tal como são conhecidos hoje em dia", reforçou o Abra.

Ao final da transação, a propriedade da Sky se consolidará sob o Grupo, e os atuais acionistas maioritários da companhia chilena passarão a ter uma porcentagem da propriedade do Abra. "A companhia manterá sua marca, cultura e talento, e Holger Paulmann continuará como presidente do conselho administrativo".

Hoje, o Grupo Abra está integrado pelas companhias operacionais Avianca e Gol, e por um investimento estratégico na Wamos Air. O Grupo cobre 140 destinos em mais de 25 países, com uma frota de 300 aviões, cerca de 30 mil colaboradores e mais de 70 milhões de passageiros transportados ao ano.